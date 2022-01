Lizzie McGuire, Hilary Duff rivela la trama del mancato revival

Dopo il debutto di How I Met Your Father, nel quale Hilary Duff ricopre il ruolo della protagonista Sophie, l'attrice è tornata a parlare del mancato revival di Lizzie McGuire, svelandone la trama ai fan.

Dopo l'esordio di How I Met Your Father, sequel della celebre sitcom CBS How I Met Your Mother, Hilary Duff guarda indietro con nostalgia alla serie revival.

L'attrice sarebbe dovuta tornare a interpretare la protagonista della celebre serie per ragazzi, ma la notizia della cancellazione del reboot di Lizzie McGuire, nonostante i vari sforzi, ha messo la parola fine al progetto che sarebbe approdato su DisneyPlus.

Lo stop alla produzione della nuova Lizzie McGuire fu comunicato a fine 2020 dopo la fase di stallo che aveva seguito l'abbandono del progetto da parte della creatrice dello show originale, Terri Minsky. Le riprese erano già iniziate, ma da quel momento la produzione si è arenata, fino alla cancellazione definitiva dello show.

Oggi Hilary Duff torna a parlare del reboot di Lizzie McGuire e ne racconta la trama a grandi linee: "Il mio personaggio doveva tornare a vivere dai genitori dopo aver beccato il fidanzato e promesso sposo mentre la tradiva". Una Lizzie alla vigilia dei 30 anni che si trova a rivedere tutti i piani che aveva in mente per la sua vita.

L'attrice è tornata ad esprimere la sua tristezza e il suo disappunto per il destino del mancato revival ed ha raccontato che in alcuni momenti ha pensato di rendere pubblici in qualche modo gli episodi già girati: "Mentirei se dicessi che non ci ho mai pensato" ha rivelato Duff. "Ma non lo avrei mai fatto, perché a 34 anni ho realizzato che tutto succede per una ragione".

"C'è un tempo e un luogo per ogni cosa. Semplicemente, non era il momento" ha proseguito, lasciando uno spiraglio di speranza per i molti fan che ancora nutrono speranze nel revival di Lizzie McGuire. "In molti ancora mi fanno domande a riguardo" ha aggiunto Hilary Duff. "Questo evidenzia il fatto che le persone vorrebbero ancora il revival di Lizzie McGuire ed è molto dolce".