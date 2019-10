Lizzie McGuire, Hilary Duff fa vedere il film ai figli in un video su Twitter

Hey now, Hey now... C'è mamma in tv! Hilary Duff, Lizzie McGuire per tutti i Millennials, ha mostrato per la prima volta ai propri figli il film della serie che l'ha resa un idolo dei teenager, Lizzie McGuire - Da liceale a popstar.

Dev'essere forte avere una mamma che si è esibita al Colosseo non appena diplomata... Anche se i bimbi non lo sanno.

Ma Hilary Duff ha pensato bene di rendere partecipi i propri figli di quello che è un piccolo cult degli anni 2000, il teenage movie Lizzie McGuire - Da liceale a popstar.

Come potete vedere anche dal post in calce alla notizia, la Duff ha condiviso su Twitter un video girato dal compagno, Matthew Koma, mentre l'adorabile famigliola guardava il film della serie che l'ha resa famosa.

La piccola Banks, di 11 mesi, e Luca, di 7 anni, hanno potuto ammirare le doti canore della Duff durante la memorabile esibizione iniziale della pellicola, The Tide Is High, con tanto di spazzola-microfono e scivolone finale.

Ma loro non saranno gli unici a poter fare un tuffo nel passato: i fan che sono cresciuti con la serie sono già su di giri, perché alla D23Expo è stato annunciato un revival televisivo di Lizzie McGuire con protagonista proprio la Duff, qui trentenne in carriera con tante sorprese che l'aspettano.