Lizzie McGuire incontra Hanna Montana? Hilary Duff risponde ai rumor sul crossover

Tra conferme e smentite, ormai all'orine del giorno, il revival di Lizzie McGuire continua a far parlare di sé, stavolta con una nuova teoria dei fan che vorrebbe le beniamine di Disney Channel Miley Cyrus e Hilary Duff insieme per un episodio crossover.

Purtroppo per i fan, al momento non è previsto alcuno speciale che faccia incontrare le due attrici, la prima affermata pop-star e la seconda soddisfatta madre di famiglia. A smentire le voci la stessa Duff, che dichiara:

"Oddio, questa non l'avevo mai sentita, gran bella battuta!", ha detto scherzosamente. "Tornando seri, non so se potrà mai accadere qualcosa del genere. Non ho mai pensato a un crossover tra Hannah Montana e Lizzie McGuire, ma mai dire mai! Al giorno d'oggi va bene qualsiasi cosa, no?"

Del resto lo stesso destino del revival di Lizzie McGuire è incerto, sebbene la Duff speri ancora in una nuova stagione. Di contro la Cyrus ha lungamente combattuto contro l'immaginario comune che, dopo Hannah Montana, la vedeva come la ragazza della porta accanto. Per anni l'ormai ex-attrice si è reinventata tra eccessi e scandali e non è detto che voglia tornare ad indossare la lunga parrucca bionda.

Ad oggi i lavori per il sequel di Lizzie McGuire sono ancora in bilico a causa del Covid e delle divergenze tra i produttori Disney+ e il team creativo della serie. Quest'ultimo vorrebbe infatti un prodotto più maturo e che tratti le insicurezze dei 30 anni, oltre a temi delicati come il sesso, toni che andrebbero però in contrasto con il rating 6+ della piattaforma, che quindi messo il veto a tali scelte narrative.