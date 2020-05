Lizzie McGuire: la reunion virtuale del cast, ma non per la nuova serie

Hilary Duff, nei giorni scorsi ha sorpreso tutti i suoi fan pubblicando su Instagram un tavolo di lettura a scopo benefico, in cui sono presenti quasi tutti i personaggi della storica serie Diseny, Lizzie McGuire.

Il cast ha riletto il copione di "Between a Rock and a Bra Place" per celebrare il 19 ° anniversario dell'episodio. Alla reunion erano presenti Jake Thomas interprete del fratellino Matthew, Adam Lamberg interprete di Gordo, Lalaine interprete di Miranda e Hallie Todd e Robert Carradine nei panni dei genitori di Lizzie.

"Non potevamo smettere di ridere leggendo queste righe", ha scritto Duff nella sua didascalia. "Questa è la prima volta in cui siamo tutti insieme dopo quasi 18 anni".

Prima dell'inizio della video-chiamata su Zoom, la Duff ha spiegato come è nata l'dea del tavolo virtuale per scopi benefici: "Ho ricevuto una telefonata incredibile da Jake Thomas che mi proponeva un tavolo di lettura virtuale di uno dei nostri vecchi episodi di Lizzie McGuire e ho pensato che non esistesse passatempo migliore per offrire un po' di intrattenimento a tutti coloro che sono bloccati a casa".

L'evento ha avuto uno scopo prettamente benefico e gli attori hanno richiesto agli spettatori donazioni a diversi enti che permettessero di fronteggiare le difficoltà derivanti dal Covid-19.

Alla lettura hanno preso parte anche i fratelli Bargiel, autori dell'episodio, e Bob Thomas, il padre di Jake Thomas, nonchè scrittore di Lizzie McGuire, che hanno raccontato la genesi dell'episodio.

Di sotto vi lasciamo il post pubblicato da Hilary Duff.

Nel frattempo ricordiamo che il revival di Lizzie McGuire è in pausa a seguito del cambio dello showrunner, voci di corridoio sostengono che sarebbero stati affrontati temi troppo scottanti nei primi episodi del reboot di Lizzie McGuire.