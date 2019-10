Lizzie McGuire: il revival includerà personaggi apertamente gay e personaggi agorafobici

L'atteso revival della serie cult Lizzie McGuire conterrà dei personaggi apertamente gay e dei personaggi che soffrono di agorafobia. Questi due personaggi saranno due vicini di casa di Lizzie mentre la serie segue le vicende della sua vita a New York City. Uno dei vicini si chiamerà Carson Lang e probabilmente apparirà regolarmente nella serie.

L'altro vicino avrà il nome in codice Sooz, ovvero colui a cui non piacerà uscire di casa a causa dell'agorafobia di cui soffre.

L'agorafobia è la paura e l'ansia di trovarsi in luoghi da cui è difficile fuggire o dove l'aiuto non sarebbe disponibile. L'agorafobia di solito comporta la paura di folle, ponti o essere per strada da soli.

La produzione della serie Lizzie McGuire inizierà questo mese. Ieri Disney+ ha annunciato che Halle Todd, Robert Carradine e Jake Thomas torneranno nei rispettivi ruoli che ricoprivano nella serie.



Gary Marsh, presidente e direttore creativo di Disney Channel, ha dichiarato:"Proprio come non può esserci Lizzie McGuire senza Hilary Duff, non può esserci famiglia McGuire senza Hallie, Robert e Jake. La serie originale occupa un posto speciale nel cuore di tanti, e non vediamo l'ora di presentare ai fan, sia vecchi che nuovi, una Lizzie più matura, più saggia ma ancora perfettamente imperfetta".

Hilary Duff - entusiasta della risposta dei fan - ha parlato così del suo personaggio:"Anche Lizzie è cresciuta, è più matura, è più saggia, ha un budget per comprare le scarpe molto più alto. Si sta preparando per festeggiare il suo trentesimo compleanno, con il lavoro perfetto e il fidanzato perfetto".

Nella prima foto si può vedere tutta la famiglia McGuire.