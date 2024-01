Lizzie McGuire, svelata la trama degli episodi della nuova serie cancellata!

Sono passati tre anni da quando Disney+ ha deciso di cancellare il revival di Lizzie McGuire: secondo Hillary Duff la Disney avrebbe avuto paura di affrontare certi temi che sarebbero stati presenti nel revival sulla vita più adulta dei personaggi.

Lo sceneggiatore Jonathan Hurtwitz si è recentemente espresso su TikTok portando notizie fresche sul contenuto effettivo del revival di Lizzie McGuire: l'autore ha parlato di alcuni dettagli della trama, tra cui la reunion tra Lizzie e Gordo, personaggio interpretato da Adam Lamberg. L'incontro tra i due sarebbe avvenuto nel secondo episodio, dove i fan avrebbero scoperto che i due migliori amici nel corso degli anni si sono tenuti occasionalmente in contatto via messaggio e Gordo avrebbe rivelato a Lizzie di essere felicemente fidanzato e che presto sarebbe diventato padre. Questo episodio sarebbe finito con Lizzie che riceve un messaggio dalla sua vecchia cotta Ethan Craft (Clayton Snyder). E all'inizio del terzo avremmo visto Lizzie che si sveglia nel letto di Ethan.

Il revival di Lizzie McGuire avrebbe mostrato la vita di una Lizzie trentenne che vive a New York e fa la interior desinger. Dopo aver scoperto che il suo ragazzo, un'affascinante chef, l'ha tradita con la sua migliore amica, Lizzie si trasferisce in California, dove c'è la sua versione animata ad aspettarla. "Purtroppo, nonostante i grandi sforzi da parte di tutti, non succederà.Voglio che qualsiasi reboot di Lizzie sia onesto e autentico rispetto a quello che Lizzie sarebbe oggi. È quello che si merita il personaggio. Possiamo prenderci tutti un momento per compiangere la splendida donna che sarebbe stata e le avventure che avremmo affrontato insieme a lei. Sono molto triste, ma posso giurare che tutti hanno fatto il possibile, ma le stelle non si sono allineate. È così che è stato il 2020" aveva dichiarato Duff nel 2020, quando la Disney+ ha cancellato il revival. Tuttavia l'attrice è tornata a parlare di recente del progetto e ha riacceso le speranze per il ritorno di Lizzie McGuire sui nostri schermi. Cosa succederà? Non resterà che attendere ulteriori notizie.