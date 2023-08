Lizzo è arrabbiata con Harry Styles e Adele dopo la denuncia: ecco perché

Lizzo, per la maggior parte della sua carriera, si è sempre fatta portavoce del concetto di body positive e di accettazione di se stessi e dei propri difetti. Dopo le recenti accuse di molestie che la vedono protagonista pare che la cantante abbia avuto qualche risentimento nei confronti dei colleghi.

Le recenti denunce di bodyshaming nei confronti di Lizzo, hanno sicuramente sconvolto la sua immagine che, globalmente, è sempre stata legata all'idea di autoaccettazione e amore per se stessi. La cantante, al momento, continua a combattere contro le accuse e contro i social che, di giorno in giorno, la mettono sempre di più alla berlina e al centro di discussioni molto spesso non particolarmente moderate e imparziali. Lizzo, però, pare sia rimasta colpita dalla mancanza di "reazione" da parte di alcuni suoi colleghi che, molto spesso, ha definito persino "amici".

Insomma, Adele ed Harry Styles, da sempre molto vicini alla cantante, non si sono minimamente esposti sulla questione, decidendo di non difenderla pubblicamente e di non toccare l'argomento sui propri social o nel corso di eventi pubblici. Un atteggiamento che sembra essere la conseguenza della loro volontà di non mettere a rischio la propria immagine. Un insider ha svelato come la cantante sta vivendo queste complicate giornate: “Questa è stata una delle settimane più difficili che Lizzo abbia avuto nella sua vita. È consapevole che si tratta di accuse che potenzialmente potrebbero portare alla fine della sua carriera, ma è rimasta davvero delusa dalla mancanza di sostegno pubblico da parte dei suoi amici all'interno del settore. Lizzo è particolarmente vicina a Harry Styles, Adele, Rihanna e Shawn Mendes. Stava davvero cercando che uscissero e parlassero pubblicamente o attraverso i loro canali di social media, ma purtroppo per lei non è successo".

Le accuse verso Lizzo arrivano a pochissimi giorni dall'assoluzione di Kevin Spacey per le accuse di violenza sessuale e molestie che lo perseguitano da diversi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!