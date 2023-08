'Lizzo, comportamento crudele sul set HBO': emergono nuove accuse alla star

La regista Sophie Nahli Allison ha affermato di aver abbandonato la lavorazione del documentario HBO dedicato a Lizzo, perché la performer durante le riprese ha mantenuto un atteggiamento "scortese e crudele". La documentarista avrebbe dovuto girare il film con Lizzo nel 2019 ma decise di andarsene dopo due settimane.

Le dichiarazioni di Allison sono da sostegno alle tre ex ballerine del team di Lizzo che di recente hanno accusato la cantante e attrice di molestie sessuali e di aver favorito un ambiente di lavoro ostile.



"Di solito non commento nulla relativo alla cultura pop" ha dichiarato sui social Allison "Ma nel 2019 ho viaggiato un po' con Lizzo per essere la regista del suo documentario. Me ne sono andata dopo circa due settimane. Sono stata trattata con una tale mancanza di rispetto da lei. Ho visto quanto sia arrogante, scortese e crudele. Non ero protetta e sono stata gettata in una situazione di me**a. Il mio spirito mi ha detto di correre più veloce che potevo e sono grata di essermi fidata del mio istinto. Mi sentivo sminuita e profondamente ferita ma l'ho superata".



La regista ha commentato le recenti accuse a Lizzo:"Leggere questi report mi ha fatto capire quanto fosse pericolosa la situazione. Questo tipo di abuso di potere accade troppo spesso. Invio affetto e sostegno alle ballerine". Secondo Allison, Lizzo è 'una prepotente narcisista che ha costruito il proprio brand sulle bugie', dichiarando di aver ricevuto altre testimonianze riguardo il comportamento nocivo di Lizzo sul lavoro.

Il documentario Love, Lizzo è stato girato da Doug Pray ed è stato distribuito su HBO Max nel novembre 2022. Intervenuta sui social, Lizzo ha negato le accuse, definendole oltraggiose.