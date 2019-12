Lloyd: 'Se esistesse Ritorno al futuro 4 sarebbe un crossover con Rick and Morty'

Negli anni si è spesso parlato della possibilità di realizzare un quarto capitolo della saga di Ritorno al futuro, più da parte dei membri del suo cast che di Robert Zemeckis e Bob Gale, che hanno sempre respinto l'idea e hanno confermato che finché saranno in vita non verrà mai prodotto.

A parlarne ripetutamente è sempre stato Christopher Lloyd, l'interprete del mitico Doc Brown, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire i panni del brillante scienziato inventore della DeLorean che viaggiava nel tempo. Preso atto che un quarto capitolo non verrà mai realizzato, l'attore ha però immaginato che qualora esistesse non sarebbe male l'idea di un crossover con la serie animata Rick and Morty: "Sarebbe affascinante. L'ho guardata e penso sia favolosa. Amo il suo humour e adoro i suoi personaggi. Ho avuto questa fantasia di un Ritorno al futuro 4 che collide con il loro universo, in un universo parallelo magari, in un altro tempo".

Sull'idea che i quattro personaggi si incontrino, Lloyd ha poi continuato: "Non lo so, ma accadrebbe qualcosa di veramente fuori dal normale. Forse con un buon sceneggiatore. Penso sarebbe divertente".

Se Ritorno al futuro 4 non lo vedremo mai, i fan possono comunque gioire per la quarta stagione di Rick and Morty, che approderà sulla piattaforma digitale di Netflix a partire dal 22 dicembre prossimo con i primi cinque episodi; i rimanenti cinque episodi verranno poi diffusi nel corso del 2020, dopo la messa in onda statunitense su Adult Swim.

Nel corso di questi nuovi episodi sono state molte le chicche riservate agli appassionati della serie e al pubblico più in generale, come la citazione a un classico Disney degli anni '80, ovvero Oliver & Company del 1988. Oppure come le numerose guest star che hanno prestato la loro voce per questa quarta stagione, come Taika Waititi o ancora Matthew Broderick e Liam Cunningham, star di Game of Thrones.