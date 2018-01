Lo scorso episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. ha riunito due personaggi amatissimi!

Il più recente episodio della quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. ha finalmente visto esplodere uno degli amori più travagliati del. Scopriamo chi siano i personaggi al centro di questo lieto evento!

Interpretati rispettivamente da Iain De Caestecker ed Elizabeth Henstridge, Leo Fitz e Jemma Simmons sono stati amici e colleghi per tanti anni, prima di diventare finalmente una coppia. Nemmeno un intero universo, infatti, era riuscito in passato a tenere lontani i due sfortunati innamorati dello S.H.I.E.L.D.!



Nelle quinta stagione dello show, invece, è stato addirittura il tempo a separarli: un motolite Kree aveva infatti spedito Simmons nel futuro, di conseguenza Fitz, pur di inseguire e raggiungere la sua Jemma, ha trascorso diversi decenni in animazione sospesa. Una volta sveglio e ritrovata la ragazza, l’agente non ha perso nemmeno un istante: al contrario, le ha subito chiesto di spostarlo! Peccato solo che gli impianti di Kasius le abbiano impedito di udire la proposta dell’amato…



Avendo superato ben di peggio, Fitz non si è però perso d'animo, di conseguenza ha ingannato lo stesso Kasius, facendo sì che questi spegnesse i suddetti impianti. Una volta salvati gli amici, è stata però Simmons a non perdere tempo: non appena è stata in grado di parlare liberamente, ha subito chiesto a Fitz di sposarla, e questi ha accettato.



Questo potrebbe finalmente essere il culmine di una storia d’amore che si è sviluppata, piano piano, nel corso delle cinque stagioni dello show. All’inizio, i FitzSimmons erano solo amici che si erano laureati nella stessa accademia. Scoprirono di provare ben altri sentimenti nel corso della seconda stagione, ma un monolite alieno portò Simmons dall’altro capo dell’universo, dove la donna ebbe una relazione con un altro individuo intrappolato sul pianeta Maveth. E nonostante le cose si siano poi complicate sempre di più, Fitz e Simmons riuscirono anche in quel caso a ritrovarsi.



La quarta stagione sarebbe potuta essere quella giusta per avvicinare ulteriormente i due colleghi, ma quando Fitz e Holden Radcliffe costruirono AIDA, l’intero team dovette entrare nel Framework. Fitz divenne il Dottore, e questo fece emergere il suo lato oscuro. E nonostante Simmons abbia contribuito a salvarlo, il senso di colpa ha letteralmente consumato il ragazzo, almeno finché un altro monolite Kree l’ha nuovamente separato dalla propria amata.

Fitz e Simmons si sono però ritrovati ancora una volta e oggi sembrano sulla buona strana per ottenere finalmente il lieto fine! Ci riusciranno sul serio o saranno separati di nuovo, magari da un altro monolite Kree?