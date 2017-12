Lo scorso episodio di Supergirl ha portato sugli schermi un'inaspettata scena romantica!

Come promesso dai suoi produttori, l’atteso finale di mid-season di Supergirl trasmesso soltanto ieri notte è arrivato e ha portato con sé tanta azione, ma anche suspense e persino una scena romantica davvero inaspettata...

Attenzione possibile Spoiler

Già nella prima parte della puntata, Lena Luthor (Katie McGrath) è stata al centro di scherzi e battute da parte delle sue amiche a causa della forte intesa andata a instaurarsi di recente fra la donna ed il collega James Olsen/Guardian (Mehcad Brooks).

Durante il corso dell’episodio, poi, James ha evitato che Lena venisse assassinata ed entrambi si sono accorti del loro recente avvicinamento. In seguito, i due hanno bevuto assieme del whiskey all’interno dell’ufficio presso la CatCo e subito dopo hanno cominciato a baciarsi appassionatamente.



Dopo le scottature con Lucy Lane (Jenna Dewan-Tatum) e la stessa Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist), è dunque possibile che il reporter abbia finalmente trovato l’anima gemella?

La puntata di ieri notte, inoltre, ha visto il ritorno di un personaggio che non compariva dall’undicesimo episodio della seconda stagione dello show. Interpretata da Briana Venskus, l’agente Vasquez del DEO ha più volte collaborato, in passato con la nostra Supergirl; in particolare, la donna ha preso parte allo scontro con Red Tornado, ha aiutato Kara ad assistere all’interrogatorio di J'onn (David Harewood), e così via.



Quando Supergirl tornerà dalla breve pausa invernale, probabilmente vedremo l’agente Vasquez molto più spesso. Dopotutto, a giudicare da quanto accaduto la scorsa notte, la Ragazza d’Acciaio avrà bisogno di quanto più aiuto possibile per poter contrastare la potentissima rivale Reign.