Lo show Doom Patrol includerà anche Danny The Street?

Mentre i fan della prima serie live-action su DC Universe si apprestano a salutare i Giovani Titani con l’entusiasmante ultimo episodio della prima stagione, giungono nuove voci di corridoio sul secondo prodotto destinato alla piattaforma DC, Doom Patrol.

Il variegato gruppo di supereroi emarginati ha fatto già la sua prima apparizione nel corso di Titans durante la puntata che narrava le origini di Beast Boy, Gar (Ryan Potter). Alter ego dei più conosciuti X-Men di casa Marvel, la Doom Patrol vede tra i suoi membri effettivi nella versione cartacea Danny The Street, un insolito personaggio – persino per i loro standard – rappresentato da una strada senziente, capace di influenzare psicologicamente persino le menti di quanti vivono negli edifici lì collocati. Danny è stato introdotto nella seconda incarnazione della Doom Patrol, operando come base delle operazioni del team e fungendo anche da canale di trasporto dal momento in cui è in grado di teletrasportarsi in qualunque località del mondo.

Ad annunciare l’arrivo di questo inusuale personaggio è Geeks WorldWide, secondo cui Danny dovrebbe rappresentare un compendio delle versioni create da Grant Morrison e Gerard Way. Questa nuova "incarnazione" del personaggio avrà in particolare delle ripercussioni su una drag queen di nome Morris, figura assoggettata all’influenza esercitata da Danny. Quest’ultimo avrà dunque una personalità vibrante proprio come nei fumetti, capace di comunicare con le persone attraverso dei segni sulle vetrine dei negozi o adottando altri espedienti.

Il report, inoltre, afferma che Darren Jones, uno degli antagonisti cartacei della Doom Patrol, dovrebbe apparire nel serial televisivo. Jones è letteralmente ossessionato dal distruggere e rimuovere qualunque cosa o persona che sia ai suoi occhi strana o diversa dal suo concetto di normalità, nonostante lui stesso abbia delle abilità particolari e una serie di insoliti strumenti.

In attesa di saperne di più sul secondo serial in casa DC Universe vi ricordiamo che l’ultimo episodio di Titans sarà disponibile sul servizio streaming a partire dal 21 dicembre. Rinnovato già per una seconda stagione, la prima di Titans arriverà in Italia su Netflix dall'11 gennaio 2019.