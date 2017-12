Lo showrunner di Riverdale ci parla di Betty e del suo immediato futuro

Durante il finale di mid-season di Riverdale trasmesso la scorsa settimana, uno dei personaggi principali dello show ha contribuito a salvare la città dalla malvagità del misterioso Black Hood . Tuttavia, le tenebre ancora sono lontane dall'essere dissipate...

Dopo aver smascherato il cappuccio nero, pare che Betty, al termine della pausa invernale dello show, dovrà fare i conti con i propri disordini interiori. È stato lo stesso showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, infatti, a rivelare che le radici contorte del suo albero genealogico continueranno a perseguitarla anche nel resto della seconda stagione.



“Penso che Betty dovrà sempre fare i conti con l’oscurità che alberga dentro di lei. Credo che cerchi continuamente di capire da dove provenga e non escluderei la teoria secondo cui l’avrebbe ereditata dalla propria famiglia. Ritengo dunque che quella sia una storia che racconteremo sempre, in qualche modo. Quindi sì, la esploreremo sicuramente nella seconda parte della stagione.”



Come i fan di Riverdale già sapranno, lo show si appresta ad accogliere Hart Denton nei panni di Chic, il figlio maschio che la madre di Betty ebbe molti anni prima e che purtroppo dovette abbandonare. Menzionato al termine della prima stagione, le circostanze del suo arrivo non sono ancora chiare, ma lo showrunner Aguirre-Sacasa ha lasciato intendere che il personaggio potrebbe svolgere il ruolo di antagonista.