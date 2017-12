Lo showrunner di Riverdale ci parla della scena eliminata della seconda stagione

Una delle scene più memorabili della prima stagione di Riverdale fu quandoebbe una surreale sequenza onirica in cui lui,e altri volti noti dello show erano vestiti nel loro classico abbigliamento di

La campagna promozionale della seconda stagione di Riverdale aveva travolto i fan con immagini promozionali di una sequenza del secondo episodio, che raffiguravano i personaggi con indosso ancora una volta l'accurato guardaroba dei fumetti, sequenza che poi non è mai entrata nello show. In merito si è espresso lo showrunner della serie, Roberto Aguirre-Sacasa:

"In realtà abbiamo girato questa sequenza davvero interessante ma abbiamo finito per doverla tagliare a causa del tempo. La telecamera aveva tracciato come quattro o cinque stand, e ogni stand era un periodo di tempo diverso. In uno stand, avevamo i bambini negli anni '40. In un altro stand avevamo Kevin e Moose negli anni '50, in uno Josie e le Pussycats negli anni'70 e in un altro Cheryl negli anni '80."

Una delle sfide che affrontano scrittori di film e TV che stanno adattando le proprietà dei fumetti con decenni di storia, è trovare una maniera organica di inserire Easter eggs in modo che fungano da brivido piuttosto che da distrazione per lo spettatore, e Aguirre-Sacasa ha detto ad EW, che lui e gli scrittori sono ancora alla ricerca di un'altra opportunità per portare ai fan il look classico dei personaggi il più presto possibile:

"La tensione dello show è la sana iconografia e il Norman Rockwell che guarda indietro al passato, al brutto, al noir e al lato oscuro sotto di esso -questa è la tesi dello show. Ogni storia che raccontiamo, diciamo, 'Ok, qual è il lato oscuro di questo?' Quel sogno, che da un lato è idealizzato e perfetto e senza un capello fuori posto, ma poi c'è F.P. appena fuori dall'inquadratura, c'è Archie con un coltello nella schiena, c'è Betty e Alice che inclinano la testa con l'angolo esatto come per dire 'Se non ti conformi, morirai' - la sequenza dei sogni cattura l'essenza e il grande tema dello spettacolo."

Riverdale tornerà Mercoledì su The CW