Lo speciale comico di Netflix con Steve Martin e Martin Short ha un trailer! Guardate!

An Evening You Will Forget For The Rest Of Your Life è uno speciale che uscirà presto su Netflix, con le due star comiche Steve Martin e Martin Short. E ora il servizio di streaming digitale ha rilasciato un trailer per promuoverlo!

Come riportato da Screenrant, fino a qualche tempo fa gli special comedy andavano in onda su HBO, ma adesso è Netflix la casa di questo genere televisivo, con prodotti realizzati da stelle del calibro di Chris Rock, Dave Chappelle, Adam Sandler e John Mulaney.

Incredibilmente, il gigante dello streaming, è riuscito a portare sui suoi schermi Steve Martin e Martin Short e in questo primo trailer della comedy, intitolata "An Evening You Will Forget For the Rest of Your Life", si ritrova tutto il sapore degli spettacoli di comicità dei tempi passati.

