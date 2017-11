Lo studio di House of Cards mira a riprendere in fretta i lavori sulla 6° stagione

Mentre proseguono le indagini sulle accuse di molestie sessuali commesse da, il produttore di House of Cards , sta cercando di andare avanti con la produzione della sesta e ultima stagione della serie.

In una lettera ottenuta dal sito TVLine, un dirigente di Media Rights Capital ha indicato al cast e alla troupe che i colloqui con Netflix rimangono in corso, con l'obiettivo di riprendere la produzione in una data meglio da definire dopo l'8 dicembre:

"Cari Cast e Crew,

Mentre entriamo nel periodo delle festività, vogliamo esprimere il nostro apprezzamento per tutti i messaggi significativi di supporto che abbiamo ricevuto da voi e desideriamo aggiornare tutti i nostri fedeli membri della troupe e del cast sui nostri progressi e a che punto stanno attualmente le cose.

Continuiamo a lavorare insieme a Netflix con la speranza di riprendere presto la produzione. Mentre proseguiamo con queste discussioni, abbiamo stabilito insieme che la crew sarà pagata per un'ulteriore pausa di due settimane, a partire dal 27 Novembre fino al prossimo 8 Dicembre. in aggiunta agli scrittori, ci sarà un piccolo contingente di impiegati/addetti alla contabilità che rimarranno nell'ufficio di produzione in modo continuativo.

La nostra speranza è che l'intera troupe sarà in grado di ricominciare quando riprenderà la produzione, ma vogliamo che sappiate che comprenderemo sicuramente se alcuni membri della crew devono trovare altri lavori nel frattempo, cosa che purtroppo impedirà loro di unirsi a noi. Apprezziamo sinceramente tutto quello che avete fatto.

Cast e altri membri del sindacato che non lavorano attivamente saranno pagati in conformità con le linee guida sindacali applicabili durante questo periodo e ci rivolgeremo direttamente ai vostri rappresentanti per lavorare sui dettagli; raggiungeremo tutti il ​​più rapidamente possibile e apprezzeremmo tutta la vostra pazienza in questo caso.

Questi ultimi due mesi hanno testato e messo alla prova tutti noi in modi che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere. Una cosa che abbiamo sicuramente appreso durante questo processo è che questa produzione è più grande di una sola persona e non potremmo essere più orgogliosi di essere associati a uno dei cast e troupe di produzione più leali e talentuosi in questo settore. Forniremo un aggiornamento aggiuntivo entro il prossimo 8 Dicembre."

Il mese scorso, Netflix ha fermato la produzione della sesta stagione di House of Cards e ha interrotto la sua relazione con Spacey dopo che diverse persone hanno accusato il vincitore dell'Oscar di cattiva condotta sessuale.