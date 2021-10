Lobo, guardate le immagini della serie animata DC mai trasmessa da HBO Max

Ricordate la serie animata di HBO Max su Lobo? Beh, ha senso se non ne avete memoria, perché non è mai uscita sulla piattaforma streaming (o altrove). Ma adesso sono comparse online alcune foto del progetto abbandonato.

A quanto pare, Lobo rimane un personaggio sfortunato con gli adattamenti.

Si parlava un tempo di un film diretto prima da Guy Ritchie, poi da Brad Peyton, con The Rock come possibile interprete per il ruolo.

Poi di un progetto su Lobo legato a Michael Bay con possibilmente uno tra Jeffrey Dean Morgan e Dave Bautista come protagonista.

Ovviamente, in entrambi i casi, si risolse tutto con un nulla di fatto.

Nel frattempo, in tv debuttò Emmett J Scanlan nei panni di Lobo nella serie tv Krypton, cancellata dopo solo due stagioni. Uno spiraglio di speranza, però, sembrava averlo l'antieroe, che era stato scelto per guidare una serie spin-off il cui annuncio venne accolto anche con grande entusiasmo dai fan, all'epoca. Anche qui, però, lo spin-off di Lobo è stato cancellato prima di entrare in produzione.

Poi arrivò HBO Max, e con esso il trasferimento della serie animata di successo su Harley Quinn, che portò all'annuncio di uno show animato su Lobo e Crush... Che ormai, come avete intuito, è acqua sotto i ponti anch'esso, sebbene qui si sia arrivati almeno a produrre qualcosa, e ne abbiamo le prove con queste immagini diffuse nelle ultime ore sul web.

E sebbene il motivo del dietrofront del network in questo caso non sia stato reso noto, dobbiamo ammettere che è un vero peccato, perché con il catalogo animato DC che sta mettendo su la piattaforma americana, una serie su Lobo e Crush non avrebbe di certo sfigurato.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.