Lock Every Door, Paramount TV e Anonymous Content a lavoro su una serie basata sul romanzo

Da una co-produzione Paramount TV e Anonymous Content è in arrivo una serie tv basata sul romanzo appena pubblicato di Riley Sager, Lock Every Door.

Non ha fatto in tempo a uscire il libro, che è già stato siglato un accordo per il suo adattamento: stiamo parlando di Lock Every Door, il thriller drama di Riley Sager, che sarà adattato per il piccolo schermo da Paramount TV e Anonymous Content.

Tra i produttori, oltre a David Khun e Michelle Brower, anche due nomi noti ai fan di True Blood (leggi la recensione dell'ultima stagione della serie), lo showrunner e produttore esecutivo Brian Buckner e la produttrice esecutiva Angela Robinson, assieme a Michael Sugar, Ashley Zalta e Margaux Swerdloff della Sugar 23.

Bruckner farà anche da sceneggiatore per la serie, mentre Robinson sarà alla regia.

Per capire di cosa tratterà la serie, ci rifacciamo alla sinossi del romanzo: "Nessun visitatore. Nessuna notte passata al di fuori dell'appartamento. Non si disturbano gli altri residenti, tutti ricchi, famosi, o entrambi. Queste sono le uniche regole previste il nuovo lavoro di Jules Larsen come Apartment Sitter al Bartholomew, uno degli edifici più antichi, riservati e d'élite dell'Upper West Side di Manhatthan. Quando però un collega sparirà nel nulla, Jules comincerà a indagare sulla misteriosa storia del Bartholomew, scoprendo sordidi segreti nascosti tra le sue mura. Il suo destino potrebbe essere già segnato, come quello di chi venne prima di lei".

Il libro Lock Every Door è in uscita oggi, 2 luglio, negli Stati Uniti, edito da Dutton (una divisione di Penguin Random House).