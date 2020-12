Lock & Key, Netflix rinnova già la serie per una terza stagione

Prima ancora dell'arrivo della seconda stagione, Netflix ha deciso di rinnovare Locke & Key per una terza stagione, con il creatore Carlton Cuse che ha dichiarato al riguardo: "Abbiamo tante incredibile avventure da raccontare nella terza stagione e non potremmo essere più felici di continuare questo viaggio con Netflix".

La produzione della seconda stagione è appena terminata a Toronto, con le riprese della terza pronte a partire "nei primi mesi del 2021". Anche la co-showrunner, Meredith Averill, ha rivelato "di essere incredibilmente entusiasta del supporto ricevuto da Netflix".



"Siamo molto emozionati all’idea di continuare il viaggio di Locke & Key accanto a tutti i nostri meravigliosi collaboratori" avevano commentato gli showrunner e produttori esecutivi della serie, dopo il rinnovo per la seconda stagione: "Siamo grati a Netflix per tutto il suo supporto, in particolar modo in questo momento difficile, e non vediamo l’ora di mostrarvi l’emozionante prossimo capitolo della nostra storia".



Locke & Key è basata sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, anche se naturalmente sono stati effettuati alcuni cambiamenti. Fanno parte del cast della prima stagione, tra gli altri, Darby Stanchfield, Connor Jessup, che ha recentemente parlato del suo coming out, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones e Griffin Gluck.

Oltre a Cuse e Averill, fanno parte dei produttori esecutivi di Locke & Key anche Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall con Lydia Antonini e Ted Adams per IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert e Rick Jacobs per Circle of Confusion, Lindsey Springer, John Weber e Frank Siracusa per Take 5.