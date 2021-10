Locke & Key 2, Darby Stanchfield: 'la mia Nina molto diversa dai fumetti'

Il 22 ottobre la seconda stagione di Locke & Key ha debuttato su Netflix per la gioia dei fan e in una recente intervista l'attrice Darby Stanchfield ha parlato a tutto tondo della serie raccontato come ha costruito il suo personaggio, Nina Locke, facendo affidamento sulla chimica del cast.

Basato sulla serie di fumetti dello scrittore americano Joe Hill, figlio del romanziere Stephen King, lo spettacolo segue la famiglia Locke mentre si trasferisce nella loro casa ancestrale, Key House, a Matheson, Massachusetts, dopo lo scioccante omicidio del padre Rendell. La prima stagione vede l'ultima generazione Locke, Tyler (Jessup), Kinsey (Jones) e Bode (Scott) scoprire alcune chiavi magiche mentre si adattano al trasloco e si stabiliscono nella loro nuova casa.

“Per me, costruire Nina Locke e trovare questo personaggio ha principalmente a che fare con la mia connessione con gli altri attori, in particolare gli attori che interpretano i miei figli e mio marito… Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott e Bill Heck, e come la relazione istintiva in qualche modo informa Nina", ha detto a TheWrap Stanchfield. "Avevamo tutti una grande chimica naturale e un ritmo familiare piacevole e credibile, e questo mi ha aiutato in termini di scoperta della sua identità".

Nina (Stanchfield) affronta il lutto per la morte di suo marito chiedendosi se ha preso la decisione giusta trasferendo la sua famiglia dall'altra parte del paese da Seattle. Una volta scelta per il ruolo, Stanchfield ha dato il suo tocco personale a Nina anche perché la serie la rendeva diversa dalla versione da fumetti: "Nei fumetti, è ubriaca tutto il tempo. Ha sempre da bere, un bicchiere di vino o qualcosa del genere. Quindi in realtà non lascia mai quello stato, davvero. Ha costantemente lacrime che le rigano il viso ma è molto depressa, alcolizzata. Ha un grosso tutore per le gambe e ha anche i capelli corvini. Non potrebbe essere più diversa da me anche dal punto di vista fisico.”

Gli showrunner di Locke & Key Carlton Cuse e Meredith Averill hanno consigliato all'attrice di utilizzare il materiale originale come "riferimento": "Mi hanno davvero consigliato di godermi i fumetti e di usare i fumetti come riferimento, ma non necessariamente per radicare Nina in quel personaggio dei fumetti. Avevo registrato alcune cose. A loro è piaciuto molto. Hanno detto 'Quello che stavi facendo istintivamente, è quello che stiamo cercando, quindi lavora su quello.'”

Durante la ricaduta alcolica di Nina nella prima stagione, il personaggio ha scoperto che poteva ricordare la magia e le chiavi mentre beveva, ma il bere era la ragione principale per cui poteva trattenere quei ricordi, e non voleva tornare indietro. "Se Bode attiva la 'Chiave di memoria', penso che sarebbe...qualcosa che probabilmente apprezzerebbe molto perché la sua priorità numero uno è sentirsi legata alla sua famiglia e alla felicità dei suoi figli e assicurarsi che superino davvero l'omicidio del padre, che è un grosso problema. Non si supera così in fretta. Penso che tutti quei problemi della Stagione 1 si riportino nella Stagione 2 e ci sarebbero anche nella Stagione 3. Quindi, penso che Nina sia alla disperata ricerca di una connessione con i suoi figli. Ma, come abbiamo scoperto con il suo alcolismo, non è disposta a seguire quella strada con la magia perché sa che alla fine non può essere una buona madre per loro quando è ubriaca."



Netflix non ha ancora confermato una terza stagione, ma scoprite quali sono le domande irrisolte di Locke & Key a cui la terza stagione dovrebbe rispondere nel nostro approfondimento.

Riflettendo sulla seconda stagione, Stanchfield ha detto che crede che lasci agli spettatori un messaggio potente: “Penso che alcune delle domande che vengono poste nella seconda stagione abbiano a che fare specificamente con questa famiglia, in particolare i bambini. Sono i custodi delle chiavi e hanno a che fare con questioni di potere e come lo usano. Si rendono conto che il potere di queste chiavi magiche non può essere usato solo per cose buone, ma potrebbe essere usato per cose cattive, e c'è una sorta di origine malvagia dietro la creazione di queste chiavi. E quindi, penso che questi personaggi debbano fare i conti con come questo rifletta su di loro e con i loro valori come famiglia e come persone. Penso che metta alla prova i legami della loro relazione come famiglia, dove risiede la loro lealtà, cosa è più importante per loro nella vita, esaminando quando si ottiene il potere e come lo usano e le conseguenze di usarlo."



Che cosa ne pensate delle parole di Stanchfield? Fatecelo sapere nei commenti! Vi lasciamo con la nostra recensione di Locke & Key 2.