Locke & Key 2, le domande irrisolte a cui risponderà la stagione 3 dello show Netflix

Finalmente è arrivata su Netflix Locke & Key 2, la serie fantasy horror creata da Joe Hill che narra le vicende della famiglia Locke da quando si è trasferita nella casa di famiglia del Massachussetts, in seguito al macabro omicidio del padre.

Reduci dal successo della prima stagione, a fine 2020 Netflix aveva già deciso di rinnovare lo show per la terza stagione di Locke & Key, di cui sono già terminate le riprese, ben prima che fossero rilasciati gli episodi della season 2: se volete sapere il nostro parere sulle nuove puntate, potete leggere la nostra recensione di Locke & Key 2.

Grazie al rinnovo praticamente simultaneo della seconda e terza stagione, lo showrunner Carlton Cuse ha costruito un unico arco narrativo che si dipanerà in entrambe stagioni: ecco perché il decimo episodio di Locke & Key 2, propriamente intitolato "Cliffhanger", lascia molte questioni in sospeso per la famiglia Locke.

Ad esempio, che cosa farà il Capitano Gideon nel presente, dopo essere stato evocato da Eden grazie alla Chiave Eco? Il soldato inglese, dopo essere stato posseduto da un demone, era diventato uno dei personaggi più pericolosi durante la guerra d'indipendenza americana. Il Capitano Gideon ha preso possesso della Chiave Ognidove ed è probabile che capirà presto che ci sono altre chiavi nella Keyhouse.

Il Capitano Gideon ha fatto precipitare Eden nel pozzo, ma la ragazza è davvero morta? L'atterraggio di certo non fa presumere il meglio per lei, ma non sarebbe del tutto sorprendente vederla ritornare comunque in Locke & Key 3. E poi, siamo sicuri che Dodge sia stato definitivamente sconfitto? I Locke riusciranno a recuperare la Chiave Eco? Nina ha appena scoperto la magia della Keyhouse, sarà capace di affrontarne i lati più oscuri? Ma soprattutto, quali altre chiavi sono nascoste nella Keyhouse?

Queste e molte altre sono le domande a cui Locke & Key 3 dovrà rispondere. Dopo una season di Locke & Key 2 più cupa, la nuova stagione potrebbe arrivare nella prima metà del 2022.