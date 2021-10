Locke & Key 2, Griffin Gluck e Hallea Jones: 'Che divertimento a interpretare i cattivi'

La seconda, pubblicata la scorsa settimana su Netflix, è una stagione di Locke & Key più cupa rispetto alla prima, come hanno raccontato gli stessi showrunner. Per Griffin Gluck e Hallea Jones, che interpretano rispettivamente Gabe ed Eden, è stato però molto divertente esplorare i lati più malvagi dei loro personaggi.

I due attori di Locke & Key 2 sono stati intervistati da Comicbook.com, e hanno raccontato le loro impressioni sulla nuova stagione e sul lavoro sul set.

"C'è stata sicuramente un'interessante dinamica di potere che Gabe ed Eden hanno attraversato per tutta la stagione" ha spiegato Hallea Jones. "Perché Eden è un tipo molto indipendente, dice di non aver bisogno di nessun uomo. Ma è tra l'incudine e il martello con Gabe. Non lo ammetterà, ma ha bisogno del suo aiuto. [...] Sono due lupi che lottano, e ci siamo divertiti molto a fare queste cose caotiche nella seconda stagione."

Le domande irrisolte di Locke & Key 2 dovranno avere una risposta nella terza stagione della serie Netflix. Griffin Gluck, da parte sua, ha apprezzato molto la svolta del suo personaggio. "Abbastanza divertente, in realtà lo sapevo fin dall'inizio. Quando ho fatto il provino, quando ho ottenuto il ruolo, mi era stato detto. Ed è questo che mi ha attratto molto, interpretare questo personaggio malvagio. Ma non sapevo che nessun altro lo sapesse. Eravamo sul set e pensavo che tutti sapessero che sarei stato un cattivo, quindi non mi sono mai preso la briga di ricordarlo."