Locke & Key 2, il trailer ufficiale della serie horror e fantasy di Netflix

Netflix ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Locke & Key 2, la serie basata sull'omonimo fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, che debutterà in streaming il prossimo 22 ottobre.

Se Netflix ha messo in cantiere già a fine 2020 la stagione 3 di Locke & Key, siamo ormai prossimi all'uscita della seconda stagione che ci mostrerà le nuove misteriose vicende della famiglia Locke. Il trailer ufficiale, che trovate sopra l'articolo, svela alcune delle nuove inquietanti avventure che vedono protagonisti i tre figli di casa Locke.

Nella prima stagione di Locke & Key abbiamo visto la famiglia Locke trasferirsi nella Keyhouse, la casa dei loro antenati in Massachusetts, dopo il macabro assassinio del padre. Nella casa, i tre fratelli Tyler, Kinsey e Bode scoprono alcune chiavi magiche che danno loro vari poteri e abilità.

In Locke & Key 2 vedremo riconfermati Darby Stanchfield nei panni della madre Nina, Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott rispettivamente nei ruoli di Tyler, Kinsey e Bode Locke. Inoltre, tra gli altri, torneranno Petrice Jones (nel ruolo di Scott Cavendish), Laysla De Oliveira (Dodge) e Griffin Gluck (Gabe).

Insieme ad alcune novità importanti, il trailer ufficiale ripropone anche alcuni eventi e immagini che avevamo già visto nel teaser di Locke & Key 2 con il quale Netflix aveva annunciato la data d'uscita del 22 ottobre. Non ci resta che aspettare ancora un paio di settimane per vedere se finalmente capiremo qualcosa in più dei misteri della famiglia Locke!