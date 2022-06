Locke & Key 3, il teaser della serie Netflix annuncia la data d'uscita

La terza e ultima stagione di Locke & Key ha finalmente una data d'uscita: gli episodi che porteranno a conclusione le misteriose vicende dei protagonisti di Locke & Key debutteranno prima di quanto vi aspettate!

La prima giornata della Netflix Geeked Week 2022 è stata ricca di teaser e annunci di nuove serie del colosso dello streaming: tra queste Netflix ha dedicato uno spazio anche alla terza e ultima stagione di Locke & Key, svelando la data d'uscita fissata al prossimo 10 agosto!

In pochi secondi il nuovo teaser ufficiale di Locke & Key anticipa le sfide che vedranno protagonista la famiglia Locke, alle prese con i segreti della casa di famiglia in Massachussetts.

Sono molte le domande irrisolte a cui Locke & Key 3 dovrà rispondere dopo il cliffhanger con cui si è conclusa la stagione precedente della serie Netflix creata da Joe Hill: ad esempio, che cosa farà il Capitano Gideon nel presente, dopo essere stato evocato da Eden? Che ne è stato di lei? Dodge è definitivamente sconfitto? Ma soprattutto, quali altre chiavi sono nascoste nella Keyhouse?

Dopo il via alle riprese di Locke & Key 3, gli showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill avevano rivelato: "Una volta iniziato a lavorare sulla serie, ci siamo resi conto che tre stagioni sarebbe stata la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le avventure della Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come storyteller siamo grati dell'opportunità che ci è stata data di raccontare esattamente come volevamo la nostra versione dell'incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Ci terremo le chiavi magiche, però, per utilizzo personale".