Locke & Key: cominciate le riprese della terza stagione della serie Netflix

Secondo quanto rivelato in un post su Instagram da Netflix, le riprese della terza stagione di Locke & Key sono ufficialmente iniziate e ci danno un primo assaggio del nuovo logo dello show. Non si ferma quindi la produzione di questa interessante serie coming of age che conserva tutti gli elementi fantasy che compongono il materiale originale.

Sono molte le domande di Locke & Key senza risposta cui questa terza stagione dovrà sicuramente chiarire o porre quanto meno un rimedio. Ad esempio, che cosa farà il Capitano Gideon nel presente, dopo essere stato evocato da Eden grazie alla Chiave Eco? Il soldato inglese, dopo essere stato posseduto da un demone, era diventato uno dei personaggi più pericolosi durante la guerra d'indipendenza americana. Il Capitano Gideon ha preso possesso della Chiave Ognidove ed è probabile che capirà presto che ci sono altre chiavi nella Keyhouse.

Il Capitano Gideon ha fatto precipitare Eden nel pozzo, ma la ragazza è davvero morta? L'atterraggio di certo non fa presumere il meglio per lei, ma non sarebbe del tutto sorprendente vederla ritornare comunque in Locke & Key 3. E poi, siamo sicuri che Dodge sia stato definitivamente sconfitto? I Locke riusciranno a recuperare la Chiave Eco? Nina ha appena scoperto la magia della Keyhouse, sarà capace di affrontarne i lati più oscuri? Ma soprattutto, quali altre chiavi sono nascoste nella Keyhouse?

In precedenza, poi, si era parlato perfino di un crossover con Sandman di Neil Gaiman: "I due mondi hanno avuto questo bel momento di contatto nei fumetti e ci siamo divertiti molto ma se DC e Neil vorranno vederlo c'è sempre la possibilità che ci sia un'altra storia di Locke & key nei fumetti che esplora alcuni degli angoli più estremi dell'universo di Sandman".

