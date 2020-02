Locke & Key, Connor Jessup sul suo coming out: 'È stato un sollievo'

Connor Jessup, tra i protagonisti di Locke & Key, in streaming su Netflix, ha rivelato pubblicamente la sua omosessualità lo scorso giugno, con un lungo post sul suo profilo Instagram. L'attore ha scritto che sapeva di essere gay dall'età di 13 anni, ma lo ha tenuto nascosto a tutti per anni.

Intervistato dalla rivista Attitude, a quasi un anno di distanza l'attore è tornato sull'argomento, raccontando che la sua decisione di fare coming out è giunta dopo aver trovato l'amore con Miles Heizer (13 Reasons Why).

"Una delle scintille che hanno acceso la miccia è stata il fatto che mi sono innamorato" ha spiegato Connor Jessup. "Quando sei felice, vuoi essere felice pubblicamente, e questo mi ha fatto pensare a tutta la costruzione della mia vita in un modo che avevo sempre evitato."

Parlando del suo annuncio su Instagram, Jessup ha detto che "è stato un sollievo, più di quanto mi aspettassi". Come attore, aveva in passato interpretato alcuni personaggi gay, e delle interviste ricorda "i modi in cui mi piegavo e mi contorcevo per rispondere alle domande senza effettivamente dire nulla, per non mentire ma allo stesso tempo non rivelare nulla di personale..."

La decisione è maturata nonostante i dubbi da parte di Connor. "Mi sembrava così presuntuoso scrivere un post e immaginare che la gente si prendesse del tempo per leggerlo. Lo trovavo arrogante e questo mi ha trattenuto, ma alla fine ho pensato che fosse più facile farlo che non farlo."

Pur specificando di essere "cresciuto nel miglior ambiente possibile per essere gay", l'attore ha riconosciuto l'importanza delle lotte quotidiane che altre persone LGBTQ+ devono quotidianamente affrontare, perché "sembra una questione di vita o di morte e invece non lo è."

