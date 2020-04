Locke & Key, cosa accadrà nella seconda stagione? Le anticipazioni di Emilia Jones

Parlando con Collider della sua esperienza con Locke & Key, la serie tratta dal fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodríguez già rinnovata da Netflix per una seconda stagione, Emilia Jones ha rivelato le sua aspettative riguardo al nuovo arco narrativo.

"Non ho idea di cosa avverrà nella stagione 2" ha spiegato l'interprete di Kinsey durante l'intervista. "Kinsey dovrà capire che hanno chiuso Ellie nella Porta Nera, e che ora sta affrontando un demone. Tyler avrà 18 anni, perciò inizierà a dimenticare la magia, cosa che potrebbe dare vita ad una storyline interessante visto che Tyler e Kinsey sono così vicini. Parlano di tutto e fanno sempre tutto insieme. Queste sono le storie che mi piacerebbe esplorare nella stagione 2, ma non so letteralmente nulla. Sono stata invitata nella stanza degli sceneggiatori a Los Angeles, dove c'erano molte cose attaccate ai muri, ma non mi ero portata dietro gli occhiali. Non ero preparata, e mi hanno buttato fuori immediatamente, perché non so letteralmente nulla."

L'attrice ha poi ricordato le parole del produttore esecutivo Carlton Cuse: "Carlton Cuse ha detto che la stagione 1 parla soprattutto di bambini che scoprono di essere custodi di chiavi, mentre nella stagione 2 dovranno capire cosa significa questa responsabilità."

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dai nuovi episodi dello show? Fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Locke & Key.