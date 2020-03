Locke & Key: i fan esultano per il rinnovo della serie per una seconda stagione

Netflix ha annunciato qualche ora fa di aver rinnovato per una seconda stagione Locke & Key. Considerando la difficoltosa strada che ha portato il fumetto ad essere adattato in una serie tv è normale constatare perché i fan abbiano accolto con entusiasmo l'annuncio del colosso dello streaming che la serie proseguirà per un'altra stagione.

"Siamo entusiasti di continuare il viaggio di Locke & Key insieme a tutti i nostri fantastici collaboratori" hanno dichiarato ieri i due showrunner, Carlton Cuse e Meredith Averill.

"Più chiavi, più demoni, più aloha" ha twittato l'account ufficiale della serie "Locke & Key tornerà ufficialmente per una seconda stagione!"



Una notizia che mandato in visibilio i fan, riversatisi sul web per mostrare tutta la loro contentezza per la decisione di Netflix di proseguire a produrre nuovi episodi dello show creato da Joe Hill e basato sull'omonima serie di comic book.

La trama di Locke & Key verte su tre fratelli, che dopo l'omicidio del padre, si trasferiscono in una casa in Massachusetts, scoprendo che la casa possiede delle chiavi magiche in grado di conferire dei poteri a chi le utilizza. Tuttavia sulla loro strada si metterà un demone, deciso ad impossessarsi delle chiavi e quindi dei rispettivi poteri.

Nel cast dello show troviamo Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott. La notizia del rinnovo di Locke & Key per una seconda stagione è arrivata soltanto qualche ora fa. Su Everyeye trovate la recensione della prima stagione di Locke & Key.