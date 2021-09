Locke & Key, Kinsey e Gabe nella nuova immagine ufficiale della seconda stagione

Il colpo di scena del finale della prima stagione di Locke & Key ha lasciato i fan con il fiato sospeso e in trepidante attesa della seconda stagione dello show che arriverà tra un mese su Netflix.

Finalmente, più di un anno e mezzo dopo il suo debutto, Locke & Key è pronta per tornare ed una nuova immagine ufficiale pubblicata online da Entertainment Weekly, che potete vedere in calce alla notizia, ci permette di dare un’occhiata ai personaggi di Kinsey e Gabe.

Kinsey ha combattuto i mali in agguato a Key House con i suoi fratelli nella prima stagione, e credevano di aver sconfitto il malvagio demone noto come Dodge. Quello che non sapevano, tuttavia, era che Dodge aveva preso residenza nel corpo di Gabe. In questa foto, è chiaro che Kinsey non è a conoscenza di ciò che vive dentro Gabe, che sembra felice di tenere questo segreto.

Locke & Key è basata sulla serie a fumetti IDW di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Carlton Cuse e Meredith Averill hanno sviluppato l'adattamento per Netflix.



Locke & Key è già stata rinnovata per una terza stagione, date un'occhiata al trailer di Locke & Key 2 che debutterà su Netflix il 22 ottobre 2021 e fateci sapere nei commenti che cosa vi aspettate dai nuovi episodi!