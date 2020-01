Locke & Key: Netflix è già al lavoro sulla seconda stagione della serie

Secondo quanto dichiarato dal produttore esecutivo Carlton Cuse, Netflix è già al lavoro sulla seconda stagione di Locke & Key, show che mescola il mondo dei fumetti a quello horror che farà il suo debutto sulla piattaforma digitale il prossimo febbraio.

"Stiamo scrivendo la Stagione 2", sono le parole di Cuse a Game Spot. "Anche se non è stata ancora confermata. La stiamo scrivendo in una stanza". A differenza di altri prodotti simili, il cammino di Locke & Key per arrivare al via libera definitivo non è stato affatto semplice: la prima a tentare di sviluppare una serie televisiva dal materiale fu la Fox nel lontano 2010, ma dopo il fallimento dell'iniziativa si decise di svilupparne un film, che fu annunciato nel 2014. Successivamente ne venne commissionato un pilot per un nuovo tentativo di serie nel 2017 da parte di Hulu, che decise comunque di non continuare. Adesso il tutto è nelle mani di Netflix.

"Scherziamo sempre che un giorno ci sarà un corso all'Università dove discutono delle tre differenti versioni del pilot di Locke & Key, perché sarebbe una lezione interessante in termini di adattamenti. Mostrerebbe che ci sono modi diversi di adattare una stessa storia, e questa è solo quella per cui siamo molto eccitati di poter raccontare, quella che amiamo", ha commentato la shorunner e produttrice esecutiva Meredith Averill, parlando della genesi di Locke and Key.

Prosegue la Averill: "Una delle cose più difficili del tradurre dal fumetto è stata la Chiave Apritesta: il cervello si apre letteralmente come se ci fosse un coperchio" e, stando alla'anteprima delle tavole riportate, l'impresa non dev'essere stata per nulla semplice, soprattutto la scena in cui i ragazzi sbirciano nella testa di Bode Locke".

Protagonisti della serie tratta dai libri di Joe Hill sono i fratelli Locke. Esattamente come accade nei libri, i tre ragazzi si ritrovano nell'antica casa di famiglia in Massachusetts dopo la tragica morte del padre: qui, però, troveranno ad attenderli alcune sorprese non proprio piacevoli.

Il debutto è fissato per il 7 febbraio 2020; su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale della prima stagione.