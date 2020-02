Locke & Key: da oggi su Netflix la serie fantasy horror di Carlton Cuse

Da oggi su Netflix trovate gli episodi della prima stagione di Locke & Key, serie tv ideata dal creatore di Lost, Carlton Cuse, e tratta da una serie a fumetti di Joe Hill, illustrata da Gabriel Rodriguez. Tra i produttori esecutivi dello show figurano anche Andy Muschietti, regista dei due capitoli cinematografici di IT, e la sorella Barbara.

La trama di Locke & Key prende per mano lo spettatore, introducendolo in una casa popolata da chiavi magiche. Grazie al potere di queste chiavi, le vite dei protagonisti cambieranno per sempre, aprendo le porte a mondi alternativi ed esplorando le dimensioni della propria mente e del proprio cuore.

Il cast dello show comprende Jackson Robert Scott, Connor Jessup, Emilia Jones e Sherri Saum.



Le riprese della prima stagione di Locke & Key si sono svolte interamente a Toronto, in Canada. Le avventure dei giovani protagonisti della serie potranno colpire gli spettatori di Netflix, grazie al mix tra teen e horror che Locke & Key propone.

Una tipologia di show che solitamente attira molto gli utenti del colosso dello streaming, che in passato hanno dimostrato di apprezzare serie come questa.

Netflix sarebbe già al lavoro sulla seconda stagione dello show le prime immagini sono state pubblicate già nel mese di dicembre.

Ad inizio gennaio è stato distribuito il primo trailer di Locke & Key, anticipando diverse sequenze interessanti che possiamo da oggi vedere grazie a Netflix.