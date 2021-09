Locke & Key, nuovo poster ufficiale per la seconda stagione dello show Netflix

Netflix non è certo nota per avere un buon rapporto con la serialità: la piattaforma ha più di una volta troncato i sogni di milioni di fan staccando prematuramente la spina a un bel po' di show, ma quando ciò non accade i risultati sono decisamente confortanti. Locke & Key, fortunatamente, fa parte delle serie graziate dalla grande N.

La seconda stagione dello show è infatti in arrivo nel catalogo della piattaforma il prossimo ottobre, come ribadito anche dal video di Locke & Key pubblicato da Netflix durante la scorsa GeekedWeek: video a cui fa seguito il poster ufficiale rilasciato dalla produzione proprio in queste ultime ore allo scopo di aumentare ulteriormente un hype già piuttosto consistente.

Il poster in questione non ci svela naturalmente nulla della trama dei prossimi episodi dello show, limitandosi a mostrarci una chiave e una frase: "Nuova magia verrà forgiata". Nessun nuovo dettaglio, dunque, ma ancora una volta le promesse di una nuova stagione emozionante almeno quanto la prima già andata in onda.

Fate anche voi parte dei fan che attendono l'arrivo delle nuove avventure di Nina, Tyler e Kinsey? Quali sono le vostre aspettative per questi nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo, inoltre, che Locke & Key è già stata rinnovata per una terza stagione.