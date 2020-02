Locke & Key: i primi dieci minuti della serie disponibile da oggi su Netflix

Locke & Key è l'ultima attesa serie Netflix - da oggi disponibile - e ora online è stato diffuso un video dei primi dieci minuti dello show. Il video è stato pubblicato un giorno prima dell'uscita effettiva della serie tv ma se nel frattempo volete solo aver un assaggio di Locke & Key senza fare binge-watching, questo video fa proprio per voi.

Lo show è l'adattamento dei fumetti di Joe Hill e illustrati da Gabriel Rodriguez. Tra le cose che colpiscono è certamente la grafica della sigla e la musica che introduce gli episodi di Locke & Key; piena di eleganti immagini grafiche simili ai romanzi e una colonna sonora che si addice molto alla storia che viene raccontata negli episodi.



La scena d'apertura lancia subito nel pieno dell'azione lo spettatore; un uomo sente la notizia della morte di qualcuno e raggruppa freneticamente dei ritagli di giornale e dei documenti prima di pugnalarsi al petto con una chiave molto speciale ed esplodere in un enorme falò che inghiotte la sua casa.

A quel punto si vede la famiglia Locke che si dirige in campagna verso la loro nuova casa in Massachusetts. Sinora Locke & Key ha ricevuto molte recensioni positive ed è attesa ora al responso del pubblico.

Da oggi Locke & Key è disponibile su Netflix con la prima stagione e il colosso dello streaming è già al lavoro sulla seconda stagione dello show.