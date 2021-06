Locke & Key, la seconda stagione arriva a ottobre! Ecco le prime foto dei nuovi episodi

Netflix sarà pure il terrore degli appassionati di serie TV, data la sua incredibile media in fatto di show cancellati: nel marasma generale di progetti andati in fumo, però, ecco che qualcuno riesce a difendere il proprio spazio vitale con le unghie e con i denti. È il caso, ad esempio, di Locke & Key.

La serie fantasy-horror recentemente già rinnovata da Netflix per una terza stagione è infatti in procinto di sbarcare sulla nota piattaforma streaming con i suoi nuovi episodi: a darci la buona notizia sono stati proprio i protagonisti dello show in un nuovo video trasmesso durante la diretta per la GeekedWeek di Netflix.

Stando alle parole dei nostri eroi, dunque, la seconda stagione di Locke & Key dovrebbe comparire come per magia nel catalogo del servizio streaming a partire dal prossimo ottobre (attualmente la data non è stata meglio precisata). Nell'attesa di vivere nuove avventure in compagnia di Nina, Tyler e Kinsey, comunque, il video di cui sopra ci mostra anche le prime immagini tratte dai nuovi episodi dell'apprezzatissimo show.

Quali sono le vostre aspettative? Siete rimasti soddisfatti dalla prima stagione della serie? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, quali sono le new entry nel cast della seconda stagione di Locke & Key.