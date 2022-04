Locke & Key, la serie Netflix terminerà con la terza stagione

Un'altra serie Netflix sta per salutarci: lo show fantasy horror Locke & Key si concluderà infatti con l'imminente terza stagione, dopo che la produzione ha deciso di comune accordo con la piattaforma di scrivere la parola fine alle avventure televisive della famiglia Locke.

Già, questa volta pare che non sarà possibile prendersela con Netflix.

Dopotutto, la piattaforma streaming era quella che aveva salvato la serie dall'ennesima cancellazione quando anche Hulu decise di passare oltre in lavorazione ormai da diversi anni, e che aveva subito numerose trasformazioni (bisogna tornare indietro nel tempo fino al 18, quando Netflix ordinava Locke & Key).

Adesso, tuttavia, sia il servizio streaming che la produzione stessa dello show avrebbero deciso che la terza stagione di Locke & Key sarà anche l'ultima.

"Una volta iniziato a lavorare sulla serie, ci siamo resi conto che tre stagioni sarebbe stata la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le avventure della Keyhouse a una conclusione soddisfacente" hanno affermato i co-showrunner della serie Carlton Cuse e Meredith Averill "Come soryteller siamo grati dell'opportunità che ci è stata data di raccontare esattamente come volevamo la nostra versione dell'incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Ci terremo le chiavi magiche, però, per utilizzo personale".

Non resta dunque che attendere Locke & Key 3, attualmente in post-produzione, e in arrivo probabilmente entro la fine dell'anno su Netflix.