Locke & Key: la travagliata serie potrebbe passare a Netflix!

Locke and Key continua ad avere problemi a trovare casa. Inizialmente il serial doveva essere trasmesso da Hulu, salvo poi essere defenestrato in cerca di una più consona dimora. Ieri era arrivata la notizia che sarebbe stato Netflix ad accogliere lo show, ma il servizio di streaming ha poi comunicato che di ufficiale non c'è ancora nulla.

THS aveva riportato la notizia che Locke and Key era passato a Netflix, ed era assolutamente certo dell'avvenuto switch; tuttavia, adesso i responsabili del servizio di streaming hanno ritenuto opportuno specificare meglio che questa questione non è ancora definitiva, news confermata anche dal presidente di IDW Entertainment, David Ozer, che ha dichiarato:

"Essendo un franchise estremamente importante per IDW Entertainment, speriamo di potervi dare un annuncio ufficiale per tutto quanto riguardi Locke and Key il prima possibile."

Il pilot di Locke & Key, che è già stato preparato, visto che nel corso dei mesi abbiamo riportato diverse notizie al riguardo, include anche 3 membri del cast del recente successo horror di Andy Muschietti, l'adattamento cinematografico di IT, cioè, che sono Jackson Robert Scott e Megan Charpentier nelle vesti di Bode e Kinsey Locke, e Owen Teague nei panni di Jason Lesser, un giovanotto dai modi piuttosto rudi e violenti, che ricoprirà un ruolo importante nel corso della narrazione.

Probabilmente, la serie tv scritta da Joe Hill è stata - alla fine - rifiutata da Hulu, per via del fatto che, come forse saprete, è già in programma l'uscita di Castle Rock di Stephen King, nei loro palinsesti e, dal momento che le trame non differiscono in modo sostanziale (come pure l'ambientazione dark), il servizio di streaming avrà pensato di evitare la messa in onda di due prodotti troppo simili nello stesso periodo di tempo.

Vedremo come andrà a finire e, soprattutto, se sarà proprio Netflix ad accaparrarsi i diritti di sviluppo, utilizzo e distribuzione di Locke and Key: voi che ne dite?