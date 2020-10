Locke & Key, tre new entry nella seconda stagione: ecco chi sono

Dopo il successo della prima stagione, che ha debuttato su Netflix a febbraio, Locke & Key è stata presto rinnovata per la seconda stagione. La produzione è partita a settembre, e quanto riporta Deadline ci saranno alcune novità nel cast. Due personaggi, in particolare, avranno molto più spazio di prima.

Si tratta di Duncan Locke, interpretato da Aaron Ashmore, e Eden Hawkins, interpretata da Hallea Jones. entrambi gli attori erano accreditati come guest star nella prima stagione di Locke & Key, e sono stati ora promossi personaggi regolari.

Entra inoltre a far parte del cast Brendan Hines, che non aveva alcun ruolo nella prima stagione. Interpreterà un personaggio di nome Josh Bennett, un nuovo insegnante di storia alla Matheson Academy che nasconde un segreto. Infine, sarà in Locke & Key come guest star anche Liyou Abere.

La serie Netflix è basata sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez. Qualche mese fa, Hill ha raccontato a Comicbook.com le sue impressioni sulla trasposizione televisiva. "Ho adorato lo show, ho adorato ciò che è diventato. Carlton Cuse, lo showrunner, è una specie di professore di televisione che si è fatto studente per analizzare cosa non andava nei due precedenti tentativi falliti di adattare Locke & Key per la tv". Il motivo del successo dello show, ha spiegato, è a suo avviso il giusto mix di horror e fantasy.

Per altri approfondimenti rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Locke & Key.