Locke & Key vicino all'ordine del pilot da parte di Netflix!

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia del probabile passaggio di Locke and Key a Netflix, da Hulu, dove lo show, basato su un fumetto horror, doveva inizialmente essere trasmesso. Adesso, nonostante non ci sia ancora l'ufficialità del passaggio, pare che le cose si stiano muovendo.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter la scorsa settimana, la trattativa sarebbe ancora in corso, ma la IDW Entertainment è ansiosa di concludere con il servizio di streaming, per vedere finalmente il suo prodotto distribuito per il pubblico.

E quindi, almeno secondo le ultime voci di corridoio, il pilot sarebbe vicinissimo all'ordine da parte di Netflix. Nel fantasy horror, ci saranno, come precedentemente segnalato, Danny Glover, Samantha Mathis, Fraces O'Connor, Megan Charpentier e Jackson Robert Scott.

Carlton Cuse rimarrà come showrunner, anche quando la serie passerà ufficialmente sotto il marchio Netflix.