Lockwood & Co, cancellata la serie Netflix dopo una stagione

E' periodo di grandi cancellazioni per Netflix. La produzione di Lockwood & Co è stata fermata dopo solo una stagione confermando la decisione del servizio streaming di cancellarla. Un pò Ghostbusters e un pò agenzia investigativa, la serie seguiva le indagini di un gruppo di ragazzi nel paranormale.

Nel corso degli anni sono stati decine di prodotti che prendevano come modello l'idea dell'acchiappafantasmi sviluppata da Ivan Reitman per Ghostbusters. Chi più e chi meno è riuscito a trarre il meglio da questa idea, creando una propria storia da poter raccontare. Non è andata così per Lockwood & Co che, dopo aver ottenuto una ottima accoglienza, è giunta alla sua naturale conclusione dopo appena una stagione.

Dopo che Lockwood & Co è arrivata su Netflix si era immediatamente pensato alla possibilità di realizzare una seconda stagione ma le visualizzazioni non sono state tali da mettere in cantiere un seguito del progetto. Non è bastato un appello dei fan e la campagna lanciata per salvare la serie, la casa di produzione ha deciso di non rinnovarla. Basata sui romanzi di Jonathan Stroud, la storia parla di una Londra invasa da fantasmi che solo gli adolescenti sono in grado di vedere. Loro cercheranno, in tutti i modi, di debellare questa minaccia.

Per scoprire qualcosa di più riguardo la serie vi consigliamo la nostra recensione di Lockwood & Co. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!