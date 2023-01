Lockwood & Co: disponibile da oggi su Netflix la nuova serie di Joe Cornish

Lockwood and Co., serie di Joe Cornish dedicata ai cacciatori di fantasmi, è uscita oggi su Netflix a livello globale. Lo show, l'ultima serie young-adult del Regno Unito, ha come protagonisti Ruby Stokes (Bridgerton), Cameron Chapman e Ali Hadji-Heshmati nei panni di un trio di adolescenti che gestisce un'agenzia che dà la caccia ai fantasmi.

"Abbiamo questi libri davvero brillanti da cui attingere", ha dichiarato Cornish in un'intervista rilasciata a Deadline in occasione del debutto della serie. "La sfida è portarli sullo schermo con le dimensioni, l'energia e i dettagli che vogliamo, con il tempo e i soldi per farlo, e per rifinirli e onorare così i libri della saga".

Lockwood & Co. è la prima serie completa sceneggiata da Cornish e la prima che lo vede come showrunner, anche se il termine non gli piace. "Ho resistito a usare quel termine perché 'show' suona come un musical del West End e 'runner' suona come sport, e non sono campi in cui voglio lavorare", ha scherzato. "Sono stato più che altro un produttore e un produttore esecutivo. È stato un lavoro di gruppo tra me, Nira, [la cofondatrice di Complete Fiction e responsabile di Film e TV] Rachael Prior e [il responsabile dello sviluppo] Bradley Down".

Cornish ha diretto gli episodi uno e otto e ha supervisionato il resto delle sceneggiature e delle riprese. La sua attenzione si è concentrata sulla costruzione di un'immagine del mondo basata su quattro elementi creati da Stroud per i libri: i fantasmi uccidono toccando le persone, i giovani sono in grado di percepirli prima degli adulti, le agenzie sono state create dagli adulti per assumere giovani che si occupano di fantasmi e il sale e il metallo in diverse forme possono respingere le apparizioni.

"Abbiamo davvero cercato di evitare spiegazioni gratuite", ha detto. "Ho cercato di affrontarlo come un procedurale, con i detective che svolgono le loro attività, e di capire la loro metodologia. In generale, stiamo solo cercando di creare un'atmosfera interessante. Vogliamo calare il pubblico nella storia e lasciare che si arrangi da solo. Bisogna rispettare il pubblico e la sua intelligenza e partire dal presupposto che stia guardando con entrambi gli occhi, e non con uno solo mentre l'altro guarda il cellulare. Finora ha funzionato".

Cornish ha tenuto a sottolineare che, sebbene Lockwood and Co. rientri in teoria nella categoria Young Adult, l'ambizione delle sue storie è molto più grande.

"I libri e la costruzione di questo mondo sono davvero intelligenti, e le regole che Jonathan ha creato e la lotta contro i fantasmi sono insolitamente sofisticate per questo tipo di materiale", ha detto. "Abbiamo cercato di rendere la posta in gioco reale, in modo che non sia saccente, cavillosa o meta. Non è un reboot o un franchise; è un'opera originale di narrazione seria, spaventosa e divertente con tre adorabili personaggi al centro".

Nel frattempo, Cornish ha dichiarato di essere ancora al lavoro su Attack the Block 2 con John Boyega. Dopo aver scritto la co-sceneggiatura di Ant-Man insieme a Edgar Wright, Cornish ha diretto il suo ultimo film nel 2019. Leggete la recensione de Il ragazzo che diventerà re.