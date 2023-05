Lockwood & Co: tutte le domande lasciate senza risposta dalla prima stagione su Netflix

Con la conferma della cancellazione di Lockwood & Co. la serie sviluppata da Joe Cornish non vedrà mai l'arrivo di una seconda stagione su Netflix, quindi molte delle domande lasciate in sospeso dagli episodi non troveranno una risposta sul piccolo schermo. Tuttavia, essendo tratta da una saga di romanzi, c'erano le premesse per un grande continuo.

La serie si è guadagnata un discreto seguito sui social media, in particolare attorno per il carisma e l'emotività dei personaggi di Anthony Lockwood (Cameron Chapman) e Lucy Carlyle (Ruby Stokes). Il mondo di Lockwood & Co. è stato elogiato per il suo realismo, e inoltre la serie non perde tempo in spiegazioni. Al contrario, si butta a capofitto negli avvenimenti. Di conseguenza, la serie lascia diversi vuoti (in particolare per gli spettatori che non hanno mai letto i libri) poiché funziona principalmente come un prologo.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Lockwood & Co.

Gli spettatori vengono introdotti al "problema" fin dall'inizio, ed è chiaro che la massiccia infestazione di fantasmi che affligge il mondo negli ultimi 50 anni ha giocato un ruolo nella crescita dei personaggi principali. Nei primi minuti del primo episodio, "Un giorno noi saremo così", i fan vengono introdotti alla situazione dell'agenzia che dà il titolo alla serie e, con l'arrivo di Lucy a Londra, la Lockwood & Co. mette sottilmente in evidenza il profondo impatto che la situazione ha avuto sulla loro società distopica.

In città, lo scenario è pieno di pubblicità che promuovono la caccia ai fantasmi, sottolineando quanto tutto sia diventato diffuso e pericoloso. È così significativo che una persona si avvicini a Lucy per strada per offrirle un alloggio notturno in un "centro" per stare al sicuro, e non finisce qui. L'infrastruttura della città si concentra interamente sul lavoro intorno al "problema", con coprifuoco, agenzie governative, venditori di armi e intere industrie focalizzate sulla fornitura di materiali e risorse per combattere gli spettri. Gli episodi 4 e 5, "Sweet Dreams" e "La morte è vicina", rivelano persino un gruppo di difesa degli spiriti noto come "culto dei fantasmi" e un fiorente mercato nero clandestino per le reliquie.

Lockwood & Co. non spiega mai quale sia stata la causa del "problema" o perché la società gestisca la questione in questo modo ma ci dice solo che George sta cercando di trovare delle risposte.

Certo, la serie spiega che gli adulti non possono vedere gli spiriti, quindi spetta agli adolescenti del mondo essere la prima linea di difesa. Tuttavia, come si vede nell'episodio 3, "Doubt Thou the Stars", la società ha la tecnologia per aggirare questo inconveniente. Quando Sir John Fairfax (Nigel Planer) si rivolge al trio, indossa un particolare set di occhiali, che gli permette di vedere il fantasma di Annabel Ward (Ishtar Currie-Wilson) proprio prima che lei si vendichi. Sebbene questo aspetto avrebbe potuto essere esplorato in una stagione successiva, dato che George recupera il dispositivo nella speranza di analizzarlo, non viene mai più menzionato, il che ha lasciato i fan con molte domande circa la loro origine.

E inoltre: se il mondo di Lockwood & Co. è in grado di fabbricare una tecnologia del genere, perché non è stata utilizzata per alleggerire il peso che grava come un macigno sugli adolescenti del mondo?

Le famiglie Fittes e Rotwells sono lodate per il loro lavoro di cacciatori di fantasmi e per il loro status da tutti i membri della Lockwood & Co. ma non si sa molto altro su di loro. Il trio incontra Penelope Fittes (Morven Christie) e in seguito gli spettatori intravedono la nonna di Penelope, Marissa (Amanda Abbington), in una vecchia intervista nel quarto episodio. Tuttavia, solo nell'episodio 6, "Non l'hai mai chiesto", in cui la coppia centrale partecipa anche al ballo dell'agenzia Fittes, Lucy viene a conoscenza dell'influenza che questi esercitano con l'allontanamento del suo ex datore di lavoro, Jacobs (Andrew Woodall), dall'industria. Per non parlare della scoperta, da parte di Anthony e Lucy, del legame dei Fittes con la gilda dorata (Luke Treadaway), nonostante il suo ruolo sia poco chiaro.

Lockwood e Lucy diventeranno una coppia? È innegabile che ci sia una certa tensione romantica tra il proprietario della Lockwood & Co. e la sua dipendente, Lucy. Tuttavia, nella prima stagione non è successo nulla e, con la conclusione della serie, i fan si sono chiesti se i due si metteranno mai insieme. La loro chimica è innegabile: dopo che la potenziale coppia litiga per il teschio nel barattolo dei fantasmi a metà dell'episodio 4, i due fanno pace e quasi si baciano, il che è quanto di più vicino all'inizio della loro possibile relazione.