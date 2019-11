Ecco il logo di Crisi sulle Terre Infinite, l'evento crossover dell'Arrowverse

Il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha finalmente mostrato al pubblico il logo finale di Crisi sulle Terre Infinite, l'evento crossover molto atteso dai fan e che coinvolgerà la maggior parte delle serie TV del network The CW.

Pochi giorni fa lo stesso Guggenheim aveva mostrato un vecchio concept per il logo di Crisi sulle Terre Infinite, che in alcuni punti può ritenersi abbastanza simile al risultato definitivo che il produttore ha mostrato ai fan attraverso un post sul proprio profilo twitter.

A differenza del concept che mostrava una scelta cromatica indirizzata verso il rosso o comunque tonalità calde, quello ufficiale è caratterizzato da un font praticamente simile a quello precedete ma con un look più vicino alle tonalità fredde. Al centro dell'immagine campeggia la parola 'Crisis' molto più grande rispetto a 'on Infinite Wars' collocato più in basso. Tre stelle, infine, si possono vedere brillare sulla parte superiore delle lettere 'C' e 'S' di Crisis e nella parte inferiore della 'E' di Infinite.

L'evento crossover sarà trasmesso tra dicembre 2019 e gennario 2020 per un totale di cinque episodi. Tra le serie coinvolte in questo progetto sono presenti Supergirl, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrw e la recente Batwoman, con l'attrice Ruby Rose (Deadpool) nei panni della celebre cugina di Bruce Wayne, Kate Kane. In Crisi sulle Terre Infinite saranno inoltre presenti personaggi DC di prodotti televisivi di alcuni anni fa, come confermato dalla presenza di Tom Welling nell'Arrowverse, l'attore storico protagonista della sere TV Smalville.