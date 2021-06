Loki 1x03, la video recensione: un episodio troppo breve?

Il terzo episodio di Loki è disponibile su Disney+ da questa mattina e prosegue le avventure del Dio dell'Inganno alle prese con la TVA, la Sacra Lina Temporale e la misteriosa new entry interpretata da Sophia Di Martino.

Per l'occasione, abbiamo preparato una video recensione della puntata 1x03 che potete visionare comodamente all'interno di questa news o sul Canale YouTube di Everyeye Plus, dove sono presenti tutti i nostri contenuti video dedicati al mondo del cinema, delle serie TV e degli anime.

Dopo due episodi della durata di oltre 53 e 55 minuti accolti in maniera positiva da pubblico e critica, a sorpresa, la nuova puntata si presenta con una durata piuttosto inferiore rispetto alle precedenti, ovvero 43 minuti (crediti compresi). Intitolato "Lamentis", l'episodio trasporta i personaggi in un specifica timeline rimescolando le carte in tavola, con Loki che inizia a scoprire le intenzioni della Variante e architetta a sua volta un proprio piano.

Voi cosa ne pensate del nuovo episodio? Come sempre, fateci sapere la vostra opinione nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione scritta di Loki 1x03.

Vi ricordiamo le avventure di Loki proseguiranno il prossimo mercoledì, 30 giugno, ovviamente sul servizio streaming della Casa di Topolino.