Loki 2, 5 importantissime domande a cui la nuova stagione dovrà rispondere

È innegabile che la seconda stagione di Loki dovrà rispondere a tantissime domande per quanto riguarda il multiverso, Kang e le connessioni con il Marvel Cinematic Universe: vediamone assieme 5 a cui dovrà per forza dare una risposta.

Partiamo con le connessioni: quali sono state le conseguenze effettive dell'apertura del multiverso nella prima stagione di Loki? Questa seconda stagione dovrebbe rispondere a questo: se è tutta colpa di Sylvie e dell'uccisione di Colui che rimane o no, visto che c'entra anche Strange e gli eventi di No Way Home.

Poi c'è ovviamente il dubbio su Loki stesso: in quale universo è finito? Potrà tornare in quello del Marvel Cinematic Universe? E se sì, come? Tante domande per lo stesso principio, cioè come Loki è finito da un'altra parte e se sarà in grado di ritornare a casa.

E poi questa seconda stagione di Loki setterà le basi per The Kang Dynasty oppure no? Sarebbe quasi scontato immaginare che attraverso le vicende di questo prodotto si porranno le basi per la guerra multiversale che attende gli Avengers.

Una domanda a cui vorremmo una risposta ma temiamo di non averla è la differenza tra varianti temporali e varianti del multiverso: sono due cose separate oppure no? Le uniranno in un'unica entità?

Ultima domanda è: quale sarà il ruolo di Loki in tutto ciò? Cercherà di rimettere assieme il multiverso oppure sarà un altro il suo vero obbiettivo in questa seconda stagione?

Non sarà facile avere le risposte a tutto ma intanto eccovi un ripasso con tutto quello che c'è da sapere per Loki 2 e soprattutto quando è ambientata la seconda stagione di Loki, che fra multiversi e linee temporali rischiamo di confonderci.

E secondo voi a quali domande dovrebbe rispondere Loki 2? Diteci la vostra nei commenti!