Loki 2: 5 questioni rimaste in sospeso dopo il gran finale

La seconda stagione di Loki si è appena conclusa, ma ci sono ancora molte domande che tormentano i fan. Il finale molto complesso e difficile da spiegare ha infatti lasciato aperte ancora molte questioni. Ecco le cinque che saltano maggiormente all'occhio.

La prima riguarda di certo il destino di Loki dopo questa seconda stagione. Certo, grazie all'ultima puntata sappiamo che ora è divenuto il Custode delle linee temporali, ma ciò non dà particolari risposte su quale potrebbe essere d'ora in poi il ruolo del Dio dell'Inganno all'interno del MCU. La seconda è invece relativa a un personaggio nominato dalla variante di Ouroboros chiamata A.D. Young, che parla appunto di un certo Zartan, senza però indicare chi sia. Una terza questione rimasta aperta è poi quella del personaggio che ora è a capo della TVA: adesso che Colui che rimane è stato eliminato, chi sarà a prendere il suo posto?

Le ultime due domande che rimangono ancora senza risposta riguardano invece Victor Timely. Durante la seconda stagione di Loki, abbiamo infatti assistito al viaggio nel tempo di Ravonna e Miss Minutes fino al 19° secolo, con l'obiettivo di dare la guida della TVA a Victor. Tuttavia il finale cambia anche questi eventi, eliminandoli del tutto ed escludendo Victor dalla storia della TVA. Quindi, non resta che chiedersi, alla fine a cosa è servito cambiare la timeline?

Il quinto e ultimo dubbio è invece relativo al rapporto tra Timely e Colui che rimane. In una scena in cui Loki prova a fermare Silvie vediamo quest'ultimo balbettare proprio come farebbe Victor Timely. Di conseguenza, sorge spontaneo un dubbio: è possibile che anche Victor, così come Colui che rimane, abbia la capacità di trasferirsi nel corpo delle sue varianti?



Purtroppo molti di questi interrogativi rimarranno ancora senza soluzione per molto tempo, almeno fino all'arrivo di una possibile terza stagione. Nel frattempo, tuttavia, possiamo solamente speculare sulla seconda stagione di Loki, una serie che, nonostante le numerose questioni lasciate irrisolte, ha convinto e sorpreso attraverso i suoi infiniti colpi di scena e l'incredibile cura estetica di ogni ambientazione e personaggio, come detto nella nostra recensione di Loki 2.