Loki 2, annunciata ufficialmente la line-up dell'uscita di tutti gli episod

Loki 2 è certamente una delle produzioni targate Marvel Cinematic Universe più attese dell'ultimo periodo. Non solo perché vedremo come proseguiranno le vicende dell'ormai iconico personaggio portato in scena da Tom Hiddleston, ma anche perché tutti ci aspettiamo un decisivo balzo qualitativo rispetto ai recenti prodotti per il piccolo schermo.

In attesa di sapere se Loki 2 sarà valsa l'attesa, la Disney ha reso nota la line-up ufficiale che dobbiamo conoscere per essere certi di non perderci nemmeno una delle nuove puntate dello show.

Originariamente i nuovi episodi sarebbero dovuti uscire ogni venerdì, ma dopo che Ahsoka ha modificato questa abitudine, ora è ufficializzato il fatto che dovremo farci trovare sulla piattaforma Disney+ puntualmente ogni giovedì alle 18:00 PT/21:00 ET.

Le date ufficiali sono le seguenti:

Episodio 1 - 5 ottobre

Episodio 2 - 12 ottobre

Episodio 3 - 19 ottobre

Episodio 4 - 26 ottobre

Episodio 5 - 2 novembre

Episodio 6 - 9 novembre

Se osserviamo questa lista con attenzione possiamo notare come l'ultimo episodio dello spettacolo andrà in onda esattamente un giorno prima del debutto nelle sale di The Marvels, il sequel della pellicola del 2018 con protagonista Carol Danvers, che sia solo una coincidenza? Oppure ancora una volta gli avvenimenti di una serie tv si andranno ad intrecciare con ciò che accade sul grande schermo delle produzioni Marvel?

