Loki 2, l'arresto di Jonathan Majors ha cambiato i piani della Marvel?

I problemi legali di Jonathan Majors sono stati al centro del dibattito attorno al futuro dei Marvel Studios all'inizio di quest'anno e ora che la Stagione 2 di Loki si prepara a esordire in streaming, la vicenda è tornata come argomento scottante. Nel corso della premiere della stagione, il produttore Kevin Wright ha parlato proprio di questo.

Oltre alle nuove storyline di Loki (Tom Hiddleston) e compagnia, questa seconda stagione è stata concepita per introdurre la figura di Victor Timely (Jonathan Majors), un'altra variante di Kang il Conquistatore. Majors è balzato agli onori della cronaca negli ultimi mesi dopo essere stato arrestato e accusato di aggressione e molestie in seguito a una presunta lite domestica, ma secondo il produttore Kevin Wright, la situazione non ha influito sul ruolo dell'attore nella seconda stagione, in parte a causa di come sono stati girati i nuovi episodi.

"No", ha dichiarato recentemente Wright a Variety, quando gli è stato chiesto se l'arresto di Majors avesse cambiato in corsa lo svolgimento della seconda stagione. "Questa è forse - anzi senza forse - la prima serie Marvel a non aver avuto bisogno di riprese aggiuntive. La storia che è sullo schermo è quella che ci siamo prefissati di realizzare. Siamo partiti con un'idea molto specifica di ciò che volevamo raccontare, e abbiamo trovato il modo di raccontarla in quel periodo di riprese. È proprio quello che vedrete su Disney+".

Quando gli è stato chiesto se si fosse discusso di cambiare la seconda stagione sulla scia delle accuse di Majors, Wright ha confermato che non è stato così. "No", ha aggiunto Wright. "E questo deriva principalmente dal fatto che al momento ne so quanto voi. Mi è sembrato affrettato fare qualcosa senza sapere come si evolverà la situazione".

L'alterco tra Majors e la donna è stato confermato e ha portato al suo ricovero in ospedale, con un portavoce della polizia di New York che ha rivelato che la donna "ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata portata in un ospedale della zona in condizioni stabili". Majors è stato accusato di aggressione di terzo grado, tre accuse di tentata aggressione di terzo grado, un'accusa di molestie aggravate di secondo grado e un'accusa di molestie di secondo grado.

Secondo quanto riportato ad aprile, diverse presunte vittime di abusi che hanno accusato Majors si sono fatte avanti per collaborare con l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan.

Il processo di Majors è stato rinviato al 25 ottobre.