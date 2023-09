Loki 2, arrivano due episodi speciali in attesa della nuova stagione

Per anticipare l’uscita di Loki 2 e promuovere il secondo capitolo della serie con Tom Hiddleston, la Marvel ha già pubblicato due nuovi episodi di Marvel Studios Legends, dedicati, naturalmente, ai personaggi che troveremo nello show televisivo che debutterà il 5 ottobre 2023 sulla piattaforma di streaming Disney+.

Dopo aver riportato quale sarà la trama di Loki 2, torniamo a parlare dello show televisivo con protagonista l’antieroe Marvel per informarvi dell’uscita di due nuovi episodi di Marvel Studios Legends incentrati su Loki e sullo show che racconta le vicende del Dio dell’Inganno.

In questo caso, le due puntate non racconteranno di alcun personaggio specifico, con Loki che ha già ricevuto il suo episodio prima dell’uscita del primo capitolo della serie.

Il quindicesimo episodio di Legends si intitola, infatti, TVA e condurrà gli spettatori alla scoperta della storia della Time Variance Authority, servendo, più che altro da riassunto rispetto al ruolo che l’organizzazione ha ricoperto nel corso della prima stagione di Loki.

La puntata numero sedici, invece, è intitolata Varianti ed è utile a ricordare agli spettatori come le varianti dei personaggi che abbiamo scoperto come elemento fondamentale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe siano state un tratto peculiare della serie della Casa delle Idee.

Due nuovi episodi che servono, dunque, a rientrare nel mondo immaginario di Loki prima di potercisi tuffare del tutto dal 5 ottobre, e, in attesa di poter vedere la nuova stagione, vi lasciamo alla recensione di Loki.