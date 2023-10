Loki 2 avrà un easter-egg legato ai Goonies: merito di Ke Huy Quan

La seconda stagione di Loki, oltre all'entusiasmo generale per rivedere Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno della Marvel, è attesa anche per un'altra ragione, ovvero l'esordio nel MCU di Ke Huy Quan. La nuova stagione, per sfruttare la sua presenza, introdurrà quindi un Easter-Egg legato al film I Goonies, per cui Quan è conosciuto.

Nel corso di una nuova intervista, la costumista della serie Marvel, Christine Wada, ha parlato ampiamente del suo lavoro con Quan, rivelando che il costume di O.B. ha alcuni richiami al personaggio di Data ne I Goonies. Leggete la nostra recensione dei primi episodi di Loki 2.

"Oh mio Dio, è come se desse vita a una tuta", ha dichiarato la Wada quando le è stato chiesto com'è stato lavorare con Quan. "Ed è stato davvero divertente perché ha parlato di, beh, i primi allestimenti, o forse è stata una telefonata, ha parlato di toppe perché Data aveva delle toppe e lui ha detto: 'Che ne dici delle toppe? Sarebbe così divertente'. Ed è stato davvero così, ma poi è diventato subito OB. Aggiunge così tanto al personaggio, voglio dire, potresti metterlo in un sacchetto di carta e lui lo animerebbe".

La costumista ha continuato: "È così dolce, ma è anche molto dedito, fa i suoi compiti e discute davvero se sia il caso di dare un'impronta un po' più vintage a questo progetto. Insomma, abbiamo sempre voluto che sembrassero gli anni '30 o '40, quindi [il suo costume] è stato ricavato da una tuta vintage di quell'epoca".

Wada ha quindi parlato del suo ritorno in Loki 2: "Prima di tutto, la storia non si è mai conclusa nella prima stagione", ha spiegato. "Quindi ho dovuto completare il viaggio con questa squadra. Ma naturalmente penso davvero che questa squadra e questo lavoro siano incredibilmente speciali. Penso che questo probabilmente parta dalla pagina scritta e da Tom [Hiddleston] e dalla dedizione che tutti hanno nel costruire questa storia e la sua eccentricità... non c'era modo di non farlo.

"Sapevo che non sarebbe stata la stessa cosa, che non sarebbe stato solo un ampliamento della visione originale. Insomma, credo che il modo migliore per descriverlo sia che non ho mai pensato che questa sarebbe stata la seconda stagione. L'ho sempre vista come la seconda parte di un'unica storia".