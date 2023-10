Loki 2 si fa beffe dei commenti di Martin Scorsese sui cinecomics e il cinema

Oggi ha fatto il suo debutto in streaming su Disney+ il secondo episodio di Loki 2 che tra le altre cose ha riservato anche una frecciatina piuttosto evidente a Martin Scorsese, che da tempo sta conducendo una sorta di battaglia personale contro il sistema dei blockbuster e dei cinecomic, avendo spesso definito i film Marvel come "parchi a tema".

Gran parte della trama dell'episodio riguardava Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) che rintracciavano il Cacciatore X-5 (Rafael Casal), visto l'ultima volta in cerca di Sylvie (Sophia Di Martino). Come si scopre, X-5 ha operato per un po' di tempo sulla Terra come un umana, più precisamente come Brad Wolfe, un attore che recita nei film di Zaniac. Nel corso dell'episodio, X-5/Wolfe sembra cercare un feedback su Zaniac e a un certo punto si riferisce al suo lavoro come "cinema".

Anche se questo momento è breve, probabilmente ha attirato l'attenzione dei fan che hanno già familiarità con i commenti reali di Martin Scorsese sul MCU e sui media del franchise.

Scorsese si è espresso sul MCU per la prima volta nel 2019, quando in un'intervista ha sostenuto che i film dello studio fossero più simili a una corsa in un parco a tema che al "cinema", in termini di modalità di produzione e di emozioni che cercano di suscitare nel pubblico. Questi commenti iniziali hanno provocato reazioni animate da parte dei fan del franchise e di alcuni interpreti del franchise.

Negli anni successivi, e anche mentre Scorsese ha recentemente promosso il suo prossimo film Killers of the Flower Moon, ha ribadito questo sentimento, sostenendo di recente a GQ UK che il moderno sistema degli studios sta dando priorità ai "contenuti prefabbricati" rispetto alla vera arte.

"Penso che il contenuto prefabbricato non sia veramente cinema", aveva detto Scorsese. "Quello che voglio dire è che si tratta di contenuti prefabbricati. È quasi come se l'AI facesse un film. E questo non significa che non ci siano registi incredibili ed esperti di effetti speciali che realizzano opere d'arte bellissime. Ma cosa significa? Che cosa ci danno questi film? A parte una specie di consumazione di qualcosa e poi l'eliminazione dalla vostra mente, dal vostro corpo, capite? Quindi cosa rimane?".

Avete già visto il secondo episodio della Stagione 2 di Loki e assistito a questo particolare riferimento al regista americano? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!